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В Симферополе погасили Вечный огонь из-за профилактических работ

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Временно погас Вечный огонь в парке имени Гагарина в Симферополе. Это связано с проведением там профилактических мероприятий. Уже сегодня в 16:00 он должен загореться вновь.

Как сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу департамента городского хозяйства Симферополя, в данный момент на мемориале находится начальник ведомства Вячеслав Голуб. Он контролирует ход работ. Пока процесс проходит в штатном режиме.

Вечный огонь на мемориальном комплексе в Симферополе был зажжен в 1975 году, в канун 30-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне. Профилактические работы проводятся ежегодно.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что на улицах Москвы в честь 73-й годовщины Победы будут установлены более 2,3 тыс. тематических конструкций. В частности, на Поклонной горе появится мультимедийный живой огонь, имитирующий яркое пламя Вечного огня.

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