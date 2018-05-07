Коммунальную компанию оштрафовали за работу с мусором в Карелии

Оштрафована коммунальная организация, которая отвечает за вывоз мусора в поселке Чална в Карелии. Это сделано после проверки, которую прокуратура Пряжинского района провела в связи с многочисленными жалобами местных жителей.

Как отмечает ИА «Карелinform», за сбор и утилизацию твердых бытовых отходов в поселке отвечает МУП «Пряжинская компания по управлению муниципальным имуществом». Однако в период с 31 декабря 2017 года по 10 января 2018 года оно свои обязанности не исполняло.

В результате на улицах Чалны скопились горы мусора. И это, как посчитали в надзорном ведомстве, привело к нарушению прав населения на санитарно-эпидемиологическое благополучие.

В отношении компании возбуждено административное дело. В соответствии с постановлением управления Роспотребнадзора по Карелии она оштрафована на 10 тыс. рублей.