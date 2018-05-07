Станция метро «Дубравная» в Казани откроется 9 мая

В Казани на станции метро «Дубравная» состоялся прогон пробного поезда. Все оставшиеся работы планируют завершить в течение месяца.

Как сообщает ProKazan.ru, 8 мая объект проинспектирует президент Татарстана Рустам Минниханов. По словам гендиректора «Казметростроя» Марата Рахимова, «Дубравную» откроют для пассажиров в День Победы.

Казанский метрополитен был открыт 27 августа 2005 года во время празднования 1000-летия Казани и стал первой подземкой в России, построенной после распада СССР (через 14 лет после открытого в 1991 году метро в Свердловске (ныне Екатеринбург). В настоящее время работает первая линия с 10 станциями. Планируется построить еще три ветки метро.