Стеклянное ограждение рухнуло в одном из ТРЦ в Новосибирске

В Новосибирске в ТРК «Сан Сити» со второго этажа рухнуло стеклянное ограждение. Оно упало на открытую площадку рядом с эскалатором. Конструкция разбилась на мелкие осколки.

Как сообщает ресурс vn.ru, инцидент произошел сегодня утром в одном из самых популярных центров города. Во время случившегося никто не пострадал. Причины инцидента устанавливаются.

После трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово по всей стране прошли массовые проверки ТЦ на соответствие нормам безопасности.

По словам главы МЧС РФ Владимира Пучкова, в каждом втором ТРЦ были выявлены серьезные нарушения. В Новосибирске было найдено 26 нарушений в 10 ТРЦ.