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Порошенко 9 мая проведет переговоры с Меркель и Макроном

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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Президент Украины Петр Порошенко проведет трехсторонние переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном во время своего визита 9–10 мая в Германию.

Об этом сообщила пресс-служба администрации украинского лидера.

Порошенко также встретится с главой Европейского совета Дональдом Туском, сообщает пресс-служба администрации украинского президента.

«В рамках программы пребывания запланированы трехсторонние переговоры с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также встреча с президентом Европейского совета Дональдом Туском», — отмечается в заявлении администрации Порошенко.

В апреле Ангела Меркель заявила, что встреча лидеров трех стран — представителей «нормандской четверки» может состояться в мае в немецком городе Ахене.

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