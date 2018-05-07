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Вода ярко-зеленого цвета появилась в колонках в городке под Омском

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В городе Исилькуль Омской области из колонок потекла жидкость ядовитого ярко-зеленого цвета. Об этом в социальных сетях рассказали местные жители.

Между тем в Единой дежурно-диспетчерской службе Исилькульского района заявили ИА «Город55», что знают об этой проблеме. По словам начальника ЕДСС Константина Анисимова, причина случившегося уже установлена.

Власти считают, что кто-то из хозяев частных домов сделал врезку в водопровод и задел при этом трубу теплоснабжения. В результате жидкость попала в смеситель.

В ЕДДС успокаивают, что неисправность повлияла на качество воды не во всем городе, а только на определенном участке, тем более что вода зеленого цвета уже сбежала и водоснабжение нормализовано.

Портал iz.ru 2 марта сообщал об отравлении таллием сотрудников Таганрогского авиазавода. Предполагалось, что яд был подсыпан в офисный кулер с водой. Позже был задержан подозреваемый.

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