Прямой эфир

В Смоленске горит колбасный цех

0
Фото: РИА Новости/Олег Минеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Колбасный цех загорелся в Смоленске на площади 3,5 тыс. кв. м в понедельник, 7 мая. В настоящее время возгорание удалось локализовать, сообщили «РИА Новости» в региональном управлении МЧС.

По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание, вызванное «технологическим нарушением при эксплуатации здания или оборудования», передает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб.

Там добавили, что другие версии, включая неосторожное обращение с огнем и поджог, также будут рассмотрены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в столичном Царицыне
В Саратове ликвидировали пожар площадью 3,6 тыс. кв. м на складах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017