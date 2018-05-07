В Смоленске горит колбасный цех

Колбасный цех загорелся в Смоленске на площади 3,5 тыс. кв. м в понедельник, 7 мая. В настоящее время возгорание удалось локализовать, сообщили «РИА Новости» в региональном управлении МЧС.

По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание, вызванное «технологическим нарушением при эксплуатации здания или оборудования», передает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб.

Там добавили, что другие версии, включая неосторожное обращение с огнем и поджог, также будут рассмотрены.