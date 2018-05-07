Подростка затянуло в лужу грязи посреди Тюмени

Жители Тюмени спасли подростка, который чуть не утонул в луже грязи. Мальчик ушел в болото по пояс.

Инцидент произошел возле жилого дома на бульваре Бориса Щербины. Подросток провалился в грязевую лужу, его ноги ушли в болото. Мальчику оказали помощь местные жители, им удалось вытянуть несовершеннолетнего на берег, сообщает megatyumen.ru.

О ситуации тюменцы сообщили в социальных сетях. Они пояснили, что болото образовалось в результате строительства дороги. С прошлого года объект заброшен. Также горожане обратили внимание, что возле болота регулярно играют дети, и попросили родителей тщательнее следить за их поведением.