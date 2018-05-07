Россиянин Ярошенко опасается за свою жизнь в карцере тюрьмы США

Российский летчик Константин Ярошенко, которого перевели в карцер американской тюрьмы, опасается, что не переживет в этих условиях месяц. Об этом «Известиям» в понедельник, 7 мая, заявила его супруга Виктория Ярошенко.

Это, по ее словам, связано с плохим состоянием здоровья летчика. Из тюремной камеры в карцер россиянина перевели около недели назад. По словам его супруги, его кто-то ударил и администрация тюрьмы решила изолировать его от хулиганов, переведя в карцер на 30 дней.

«Но почему наказание несет человек, который не виновен, я не понимаю», — сказала Виктория Ярошенко. Ей удалось поговорить по телефону с мужем, он умолял о помощи, так как не уверен, что проживет в карцере месяц.

«Я не знаю, смогу ли я выйти оттуда живой, мне сейчас уже плохо. Если мне в самое ближайшее время не окажут помощь, умоляю тебя, сделай что-нибудь. Не уверен, что я доживу этот месяц, чтобы выйти из карцера», — привела слова летчика его жена. Она отметила, что сейчас Константин Ярошенко содержится в камере два на три метра с железным лежаком, в карцере нет воды.

Расстройство желудка наблюдается у россиянина уже длительный период, Ярошенко прошел курс лечения антибиотиками, но это не помогло. Кормят летчика в карцере кофе с молоком и бутербродами, которые он по состоянию здоровья не может есть, пояснила его супруга.

Константина Ярошенко похитили в Либерии в мае 2010 года американские спецслужбы и переправили в США, где обвинили в сговоре с целью контрабанды кокаина. После ареста в 2010 году его пытали и избивали, чему есть документальные доказательства.

После вынесения приговора в июне 2017 года его лишали возможности читать прессу на родном языке, не допускали православного священника и посетителей, проживающих в США. Позднее тюремные власти ввели запрет для Ярошенко на ряд предметов личной гигиены.

В апреле этого года российский летчик обратился в Федеральное бюро тюрем из-за дискриминации в «Форт-Диксе».