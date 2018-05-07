«Ночь музеев» в Коми посвятят этнической тематике

«Этно-ночь» устроят в Коми в рамках европейской акции «Ночь музеев-2018». Она состоится 19 мая в Национальной галерее Коми.

Как сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на организаторов, мероприятие в этом году будет посвящено единству народов России. Развлечения останутся традиционными: для участников будут проводиться мастер-классы, подготовлена музыкальная программа и танцы. Однако все они будут иметь этническую тематику.

Отмечается, что в этот день кроме постоянных экспозиций будут работать выставки одного дня, увидеть которые можно только в рамках «Этно-ночи». Она начнется в 18:00 и продлится до 23:00.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Нижнем Тагиле в «Ночь музеев» в этом году состоится этнографический фестиваль «Тагильский калейдоскоп». На нем должны выступить народные коллективы Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.