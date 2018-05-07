Прямой эфир

Подростки закидали прохожих камнями с балкона долгостроя в Саратове

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Саратове трое подростков закидали прохожих камнями, находясь на балконе недостроенного дома. Об этом рассказали очевидцы произошедшего.

По словам одного из местных жителей, подростки при этом выкрикивали, что этот дом — их. Рассказ мужчины появился в одной из социальных сетей.

В свою очередь ИА «Взгляд-инфо» напоминает, что дом на Бахметьевской улице хорошо известен в Саратове. За последние годы там произошло уже несколько несчастных случаев. Так, в 2015 году из него выпала и получила серьезные травмы 15-летняя девочка, а в 2016 году погиб 13-летний мальчик.

Однако вход в здание по-прежнему не огорожен, он никем не охраняется. Власти не могут найти инвестора для того, чтобы достроить этот дом.

Портал iz.ru ранее писал о недостроенном здании следственного изолятора в Санкт-Петербурге. Осенью 2017 года появилось видео, которое сняли сталкеры, проникшие на объект.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самой дорогой трассой-долгостроем в РФ стала «Уссури» в Приморье
Самый известный долгострой в Волгограде ввели в эксплуатацию

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017