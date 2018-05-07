Подростки закидали прохожих камнями с балкона долгостроя в Саратове

В Саратове трое подростков закидали прохожих камнями, находясь на балконе недостроенного дома. Об этом рассказали очевидцы произошедшего.

По словам одного из местных жителей, подростки при этом выкрикивали, что этот дом — их. Рассказ мужчины появился в одной из социальных сетей.

В свою очередь ИА «Взгляд-инфо» напоминает, что дом на Бахметьевской улице хорошо известен в Саратове. За последние годы там произошло уже несколько несчастных случаев. Так, в 2015 году из него выпала и получила серьезные травмы 15-летняя девочка, а в 2016 году погиб 13-летний мальчик.

Однако вход в здание по-прежнему не огорожен, он никем не охраняется. Власти не могут найти инвестора для того, чтобы достроить этот дом.

Портал iz.ru ранее писал о недостроенном здании следственного изолятора в Санкт-Петербурге. Осенью 2017 года появилось видео, которое сняли сталкеры, проникшие на объект.