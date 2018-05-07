Крымские пограничники проведут противодиверсионные учения в Керчи

Противодиверсионные учения-тренировку проведут пограничники в Керчи. Они будут отрабатывать способы противодействия угрозам с моря в зоне Азовского моря и Керченского пролива, передает ТАСС.

В пресс-службе погрануправления ФСБ агентству рассказали, что тренировка пройдет в районе керченской набережной.

«Учебная тренировка проводится в рамках противодействия возможных морских угроз в зоне Керченского пролива и Азовского моря», — отмечается в сообщении. Специальные подразделения отработают освобождение корабля, который был захвачен условными террористами.

В понедельник, 7 мая, стало известно, что крымские пограничники отработают борьбу с пиратством в Азовском море. На учениях будут отрабатываться методы борьбы с морскими угрозами.