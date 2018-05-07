Тигру из барнаульского зоопарка слепили «мясного» снеговика

Амурский тигр из зоопарка Барнаула сегодня с утра полакомился снеговиком с мясом. Сотрудники зоопарка решили устроить зверю сюрприз в день, когда в городе выпал снег.

Как сообщает ресурс altapress.ru, фигурка, вылепленная из снега, была украшена кусочками мяса. Тигр пробежался по сугробам, запрыгнул на стол, где находилась композиция и сразу же оторвал снеговику голову. А затем принялся поедать говядину.

Синоптики прогнозируют дождь со снегом в течение всего понедельника. Будет дуть юго-западный ветер с порывами до 15 м/с. Температура не поднимется выше +10 градусов.

МЧС ранее предупреждало об ухудшении погоды в Алтайском крае. Неблагоприятные погодные условия могут стать причиной обрыва линий электропередачи и привести к росту дорожных аварий.

Осадки будут наиболее обильными в предгорьях. Не исключено образование временного снежного покрова, гололед и похолодание.