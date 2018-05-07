Шесть женщин погибли в аварии с трактором в Азербайджане

Шесть человек погибли в результате транспортной аварии в центральном районе Азербайджана. Об этом пишет местное агентство APA.

Инцидент произошел на территории села Шахрияр в Сабирабадском районе республики. Перевернулся тракторный прицеп, в котором, по предварительным данным, находились женщины, ехавшие на работы на хлопковое поле.

В этот же день в Тетрицкаройском муниципалитете на востоке Грузии перевернулся микроавтобус с туристами. В результате погибли два человека и 17 пострадали.