Шесть женщин погибли в аварии с трактором в Азербайджане
Шесть человек погибли в результате транспортной аварии в центральном районе Азербайджана. Об этом пишет местное агентство APA.
Инцидент произошел на территории села Шахрияр в Сабирабадском районе республики. Перевернулся тракторный прицеп, в котором, по предварительным данным, находились женщины, ехавшие на работы на хлопковое поле.
В этот же день в Тетрицкаройском муниципалитете на востоке Грузии перевернулся микроавтобус с туристами. В результате погибли два человека и 17 пострадали.