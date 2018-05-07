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Скончался основатель театра-студии «Приют комедианта» Томошевский

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Скончался актер, режиссер, основатель театра–студии «Приют комедианта» в Санкт-Петербурге Юрий Томошевский. Причиной смерти 61-летнего режиссера стал несчастный случай, произошедший на гастролях в Германии в субботу, 5 мая.

Заслуженный деятель искусств РФ упал или споткнулся, рассказала телеканалу «78» помощница художника Михаила Шемякина Софья Козич.

«Он был на гастролях в Германии. Что-то случилось: то ли споткнулся, то ли упал. Несчастный случай. Ничего не предвещало», – поделилась она. О месте и дате прощания с Томошевским будет объявлено позже.

Юрий Томошевский родился в 1956 году в Пятигорске, окончил актерский факультет московского ГИТИСа, работал в Большом драматическом театре в Ленинграде. В 1987 году открыл театр-студию «Приют комедианта». Томошевский с 2005 года возглавлял Государственную филармонию Санкт-Петербурга для детей и юношества и был создателем «Романтического театра».

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