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Восстановлено электроснабжение в Южно-Сахалинске

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Сотрудники ПАО «Сахалинэнерго» полностью восстановили электроснабжение в Южно-Сахалинске, которое было нарушено в воскресенье, 6 мая, из-за аварии на линии электропередачи (ЛЭП), сообщила пресс-служба компании.

В ремонтных работах были задействованы десятки специалистов, привлекалась спецтехника, передает ТАСС.

Сбой в работе кабельных линий произошел около 15:00 воскресенья, это привело к повреждению оборудования закрытого распределительного устройства напряжением 6 кВ на подстанции «Центр». В итоге нарушилось электроснабжение центральной части города.

В марте около 69 тыс. человек в четырех районах Якутии остались без электроэнергии из-за аварии на электросетях на участке Сунтар–Вилюйск.

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