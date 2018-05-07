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Самолет 1930-х годов экстренно сел на британском пляже

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Это не кадры хроники или съемки фильма про войну, это — экстренная посадка французского самолета 1930-х годов на пляж английского Сидмута, узкую полоску суши длиной 300 м.

Старинный моноплан катал туристов над живописными окрестностями — внезапно заглох двигатель.

Пассажиры — семейная британская пара — уже попрощалась с жизнью. Пилот принял единственное правильное решение — сесть на пляж.

Важно было не только приземлиться, но и не задавить отдыхающих.

В итоге все целы, правда, посадка получилась не очень мягкой.

 

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