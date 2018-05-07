Вор украл из квартиры в Москве деньги и украшения на 10,6 млн рублей
Неизвестный злоумышленник украл из квартиры в центре Москвы ювелирные изделия и наличные, ущерб от кражи составил почти 10,6 млн рублей, передает «Интерфакс».
Как рассказали агентству в правоохранительных органах столицы, потерпевшим оказался 36-летний мужчина. Он обратился с заявлением в полицию 6 мая.
По предварительным данным, вор пролез в квартиру через открытое окно, забрал украшения и деньги, а после скрылся.
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