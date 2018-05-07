Вор украл из квартиры в Москве деньги и украшения на 10,6 млн рублей

Неизвестный злоумышленник украл из квартиры в центре Москвы ювелирные изделия и наличные, ущерб от кражи составил почти 10,6 млн рублей, передает «Интерфакс».

Как рассказали агентству в правоохранительных органах столицы, потерпевшим оказался 36-летний мужчина. Он обратился с заявлением в полицию 6 мая.

По предварительным данным, вор пролез в квартиру через открытое окно, забрал украшения и деньги, а после скрылся.

В начале апреля Mercedes за 5 млн рублей похитили у безработного москвича.