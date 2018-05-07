Дипломаты СНГ возложили венки к мемориалу советским и монгольским воинам в КНР

Дипломаты и военные атташе стран СНГ возложили венки к мемориалу советским и монгольским воинам на вершине горы Ехулин в уезде Чжанбэй провинции Хэбэй на севере Китая.

В церемонии принимали участие сотрудники дипмиссий из России, Монголии, Белоруссии, Туркмении, Киргизии, Азербайджана, Армении, Казахстана и Таджикистана, а также представители Шанхайской организации сотрудничества, МИД КНР и местных властей, пишет ТАСС.

Мемориал посвящен павшим советским и монгольским воинам в битве с японскими милитаристами близ горы Ехулин в августе 1945 года. Первый памятник местные жители установили на месте братской могилы после окончания боев, однако с приходом гоминьдановских войск в район Чжанбэй его разрушили. Монумент восстановили только в 1948 году, когда контроль над районом установила Народно-освободительная армия Китая.

После реставрации памятника в 2017 году на мемориальной плите были увековечены имена 69 советских и 56 монгольских военных.

6 мая ветераны, представители международных организаций и бывшие заключенные концлагеря Маутхаузен в Австрии приняли участие в памятной церемонии по случаю 73-й годовщины освобождения узников.