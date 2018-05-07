Прямой эфир

Дипломаты СНГ возложили венки к мемориалу советским и монгольским воинам в КНР

0
Фото: mil.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дипломаты и военные атташе стран СНГ возложили венки к мемориалу советским и монгольским воинам на вершине горы Ехулин в уезде Чжанбэй провинции Хэбэй на севере Китая.

В церемонии принимали участие сотрудники дипмиссий из России, Монголии, Белоруссии, Туркмении, Киргизии, Азербайджана, Армении, Казахстана и Таджикистана, а также представители Шанхайской организации сотрудничества, МИД КНР и местных властей, пишет ТАСС.

Мемориал посвящен павшим советским и монгольским воинам в битве с японскими милитаристами близ горы Ехулин в августе 1945 года. Первый памятник местные жители установили на месте братской могилы после окончания боев, однако с приходом гоминьдановских войск в район Чжанбэй его разрушили. Монумент восстановили только в 1948 году, когда контроль над районом установила Народно-освободительная армия Китая.

После реставрации памятника в 2017 году на мемориальной плите были увековечены имена 69 советских и 56 монгольских военных.

6 мая ветераны, представители международных организаций и бывшие заключенные концлагеря Маутхаузен в Австрии приняли участие в памятной церемонии по случаю 73-й годовщины освобождения узников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Имя пилота разбившегося в Сирии вертолета увековечат в саратовском парке Победы
Памятник маршалу Жукову попытались снести ночью в Харькове

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017