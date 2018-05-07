Жители 120 городов Японии остались без света из-за аварии

На японском острове Хоккайдо произошла авария на ЛЭП, из-за чего жители 120 населенных пунктов остались без электроэнергии. Об этом сообщает агентство ТАСС.

В результате происшествия более 36 тыс. домов и квартир оказались обесточены. На улицах в утренний час пик не работали светофоры, в зданиях люди оказались заблокированы в лифтах. Не работали более сотни электричек.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее, 5 мая, более 195 тыс. жителей канадской провинции Онтарио остались без света из-за грозы.