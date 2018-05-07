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Назван победитель киберспортивного турнира по Dota 2

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В гранд-финале международного киберспортивного турнира EPICENTER XL по Dota 2, который состоялся сегодня на арене «ВТБ Ледовый дворец», одержала победу команда PSG.LGD. Азиатский коллектив унес с собой приз в $500 тыс. Также команда получила дополнительные квалификационные очки для получения прямого приглашения на The International 2018, который организует компания Valve.

Второе место занял европейский коллектив Team Liquid, проиграв победителю турнира со счетом 1:3 — они унесут с собой $200 тыс. На третьем месте оказалась команда FlyToMoon. Став сенсацией турнира, коллектив из СНГ, ранее не имевший серьезного соревновательного опыта и пробившийся на соревнования через открытые отборочные, в течение стадии плей-офф обыграл paiN Gaming, OG и другие именитые команды. После поражения от Team Liquid команда получила $110 тыс.

В третьем по счету EPICENTER по Dota 2 приняли участие 12 команд со всего мира. В этом году EPICENTER XL получил статус мейджора и стал турниром с крупнейшим призовым фондом в истории киберспортивных соревнований в рамках одной дисциплины, организованных на территории России.

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