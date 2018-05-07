Теплая погода ожидается в понедельник в Москве

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в понедельник, 7 мая, в Москве ожидается теплая погода с переменной облачностью. Осадков в течение дня не ожидается, отмечается на сайте синоптиков.

Днем температура воздуха составит от 19 до 21 градуса, ветер будет дуть северный со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление – около 753 мм ртутного столба. В ночь на вторник столбики термометров покажут от 8 до 10 градусов.

После значительного потепления температура воздуха понизится в Московском регионе к Дню Победы до майских значений, обещают синоптики.