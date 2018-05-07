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Тушение пожара на угольном разрезе в Забайкалье продолжается

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Пласты угля на Харанорском месторождении в Забайкальском крае, загоревшиеся 5 мая, будут потушены через несколько дней. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Работы на разрезе будут продолжаться еще не один день. При этом угрозы для населенных пунктов и объектов экономики этот пожар не представляет», — цитирует агентство своего собеседника.

По его словам, тушение осложняется тем, что огонь ушел глубоко в пласты угля. В проливке угольных пластов задействованы два пожарных поезда. Ранее сообщалось, что пожар также тушат четыре автомобиля «БелАЗ», бульдозеры и автоцистерны.

При возгорании никто не пострадал, угрозы населенным пунктам нет.

Харанорский разрез является одним из крупнейших угольных предприятий Забайкальского края. 

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