Один человек погиб при пожаре в жилом доме в столичном Царицыне

Пожар унес жизнь одного человека в жилом многоэтажном доме в московском районе Царицыно. Об этом в понедельник, 7 мая, заявил ТАСС источник в столичном управлении МЧС.

«Предварительно, один человек погиб. Возгорание ликвидировано на площади 25 кв. метров», — цитирует сообщение ТАСС.

На месте работали 12 единиц техники и 41 человек личного состава.

Отмечается, что пожар возник на 12 этаже, а с 13-го и 14-го этажей пожарные эвакуировали 15 человек.

4 мая пожарные ликвидировали возгорание в автобусном парке на юго-западе Москвы, при котором сгорели 12 автобусов. Пострадавших в инциденте не было.