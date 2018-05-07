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Почти 20 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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В столичных аэропортах отменены и задержаны минимум 18 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, по состоянию на 23:51 семь рейсов задерживаются в Домодедово, при этом пять отменены.

Во Внуково и Шереметьево задержаны по три рейса.

6 мая МЧС предупредило жителей столичного региона об ухудшении погоды, грозе и порывистом ветре до 18 м/с.

В начале недели сообщалось, что в московских аэропортах задержаны 23 рейса.

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