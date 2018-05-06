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Женщины и дети пострадали при обстреле боевиками жилого квартала Алеппо

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Фото: TASS/Zuma
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Боевики обстреляли жилой квартал сирийского города Алеппо. Погибла женщина, шесть человек, среди которых пятеро детей, пострадали. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главврача больницы при государственном университете Алеппо Ибрагима Хадида.

Ракетному обстрелу подверглись улица Нил и район Сук Махалли. Всего террористы выпустили по городу от шести до семи снарядов.

«Снаряды разорвались в квартале «3000 шакка». В результате одного попадания ранения получила женщина и пятеро ее детей. От другого снаряда скончалась женщина. Все они поступили в нашу больницу. Есть тяжелые ранения», — сообщил врач.

По словам Хадида, в тяжелом состоянии находится пятимесячный ребенок, получивший осколочные ранения.

Ранее, 6 мая, стало известно, что боевики продолжают складывать оружие и покидать некоторые районы Сирии. Так, за последние сутки около 2,5 тыс. человек покинули лагерь палестинских беженцев Ярмук через гуманитарный коридор «Бейт-Сахм» в Сирии.

Помимо этого, в начале месяца правительство Сирии при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон достигло соглашения с главарями радикальных банд о выходе боевиков с территорий на севере провинции Хомс и юге провинции Хама.

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