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Исламистская партия заявила о победе на муниципальных выборах в Тунисе

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Фото: REUTERS/Zoubeir Souissi
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Тунисская исламистская партия «Ан-Нахда» объявила о победе на муниципальных выборах после предварительного подсчета голосов своими наблюдателями. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя партии Лотфи Затуна.

«Ан-Нахда» более чем на 5% опережает своего главного оппонента — партию «Нидаа Тунис», –– приводит ТАСС данные Затуна.

Представитель «Нидаа Тунис» ранее также высказывал мнение, что его партия, вероятно, проиграет «Ан-Нахде» от 3 до 5%.

Эти муниципальные выборы стали первыми в стране после «жасминовой революции» 2011 года. Изначально они были запланированы на 2016 год, однако из-за изменения законодательства неоднократно переносились.

В 2014 году после принятия новой конституции в стране прошли парламентские и президентские выборы.

«Жасминовая революция» произошла в 2010–2011 годах на волне общенационального недовольства политикой президента Туниса Зин эль-Абидина Бен Али. Итогом переворота стала его отставка.

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