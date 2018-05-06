Париж больше не настаивает на уходе Асада с поста президента Сирии

Франция больше не выдвигает в качестве условия урегулирования в Сирии уход с поста президента Башара Асада, об этом заявила посол республики в РФ Сильви Берманн в интервью газете «Коммерсант».

Она отметила, что о требовании ухода Асада больше речь не идет. Кроме того, дипломат отметила, что Франция не будет принимать решений за сирийский народ.

«Мы не будем решать за сирийский народ, но о требовании безусловного ухода Башара Асада больше речь не идет», — заявила посол Франции в Москве.

Она отметила, что будущее Сирии должны определять политические силы страны в ходе диалога, передает «Федеральное агентство новостей».

В конце апреля президент Франции Эммануэль Макрон обвинил сирийского президента Башара Асада в ведении войны с собственным народом. Кроме того, Франция начала процедуру лишения президента Сирии Башара Асада знака ордена Почетного легиона.