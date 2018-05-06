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В Карелии ребенка насмерть задавило бревнами

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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В поселке Лендеры Муезерского района ребенка задавило бревнами, мальчик погиб. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Инцидент произошел 6 мая во время прогулки. 10-летний ребенок забрался на штабель из бревен, которые обвалились и придавили его.

На месте происшествия работают следователи, ведутся следственные действия для установления обстоятельств происшедшего. По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Ранее 4 мая в Нижнем Новгороде возбудили дело по факту гибели 8-летней девочки в местной больнице.

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