Состояние отношений между Европой и США встревожило президента ФРГ

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что нынешнее состояние отношений между европейскими государствами и Америкой вызывает тревогу. Об этом, как передает ТАСС, он заявил в эфире немецкого телеканала ARD.

«Честно говоря, я испытываю обеспокоенность в связи с тем, как развиваются трансатлантические отношения», — сказал Штайнмайер.

«Не потому, что я вижу президента (США Дональда Трампа. — iz.ru) и его порой вводящие в заблуждение сообщения в Twitter, а потому, что замечаю, что изменилось что-то существенное», — добавил он. По мнению президента ФРГ, новая администрация США смотрит на мир, как на сцену для соперничества, а это не отвечает европейским представлениям.

В конце апреля сообщалось, что лидеры Германии, Франции и Великобритании продолжат совместную работу с европейскими странами и администрацией США по отмене введенных США пошлин на импорт алюминия и стали. Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём 29 апреля сообщила, что, если Вашингтон введет пошлины на сталь и алюминий из ЕС, Европа ответит американцам «тройной реакцией».

Кроме того, в Европе пригрозили США санкциями на виски, джинсы и мотоциклы Harley-Davidson.