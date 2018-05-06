Опубликовано видео испытаний боевого комплекса «Уран–9»

Видеоролик испытаний радиоуправляемых боевых комплексов «Уран–9» опубликовал на своем канале в YouTube телеканал «Звезда». На ролике демонстрируются возможности комплекса: действия беспилотника в различных условиях – как погодных, так и географических, и выполнение боевых задач. «Уран–9» успешно преодолевает препятствия, осуществляет стрельбу по целям, отмечает телеканал.

Оператор комплекса при этом осуществляет управление им дистанционно, отмечает «Газета.ру».

Двенадцатитонный радиоуправляемый комплекс оснащен пулеметом ПКТМ, огнеметами «Шмель-М» и автоматической 30-миллиметровой пушкой 2A72. «Уран-9» - это многофункциональный комплекс разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя. Он был создан для защиты личного состава, вывода его из-под огня противника», – говорится в комментарии к видео.

Новейшие образцы боевой техники покажут на параде в Москве в честь 73-й годовщины Дня Победы, будут продемонстрированы, в частности, боевая машина поддержки танков (БМПТ), одноместный сверхзвуковой опытный самолет Су-57 и боевой многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9».