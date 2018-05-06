Более 10 тыс. человек почтили память жертв концлагеря Маутхаузен в Австрии

В памятной церемонии по случаю 73-й годовщины освобождения узников концентрационного лагеря Маутхаузен в Австрии приняли участие более 10 тыс. человек. Мемориальное мероприятие под девизом «Бегство и родина» состоялось в воскресенье, 6 мая, передает ТАСС.

На территории бывшего «лагеря смерти» состоялись богослужения в память о жертвах нацистских преступников, возложения венков и цветов к памятникам и мемориальным доскам. В акции приняли участие ветераны Второй мировой войны, бывшие узники концлагеря, международные делегации, представители политических движений, общественные деятели, представители дипломатических миссий и студенты.

Минувшей зимой в Москве заложили мемориал участникам сопротивления в концлагерях.