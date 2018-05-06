Французский жандарм сравнил жителей Гвианы с животными

Власти Франции начали дисциплинарное производство в отношении командира подразделения жандармерии, дислоцировавшегося в Гвиане, за то, что он сравнил местное население с животными, сообщает газета Le Monde.

В прощальной речи в честь окончания трехмесячной командировки в регион жандарм Седрик С. вспомнил о своей первой поездке в Гвиану, когда смог открыть «экваториальный климат, богатую флору и фауну, приветливых легионеров и... специфическое местное население».

«Какая необычная фауна, в которой ревуны издают столько ругательств, словно помечают свою территорию, а маленькие кайманы день и ночь погружаются в алкоголь», — цитирует газета фрагмент из речи правоохранителя.

Глава МВД Франции Жерар Коллон назвал высказывания жандарма «шокирующими и недопустимыми» и добавил, что в настоящее время в отношении него проводится дисциплинарная проверка.

В апреле прошлого года во Французской Гвиане прошли акции протеста, в ходе которых митингующие требовали предоставить региону автономию.