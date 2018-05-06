Всеобщая цифровизация станет одной из тем ПМЭФ-2018

Заказ еды и товаров, консультации с врачом и, наконец, общение между людьми. Всемирная сеть и интернет-технологии опутали все сферы жизни. Без IT-обеспечения не обходится ни одно крупное производство. А там, где есть компьютер, должна быть и розетка с бесперебойным питанием. Всеобщая цифровизация — настоящий вызов для сферы электроэнергетики. Как сделать электричество современным — обсудят в Северной столице. 24 мая в Санкт-Петербурге стартует ХХII Международный экономический форум. Одна из тем будет посвящена инновациям в генерации и распределении электроэнергии.

С развитием IT-систем потребление в мире заметно изменяется. Современное оборудование крайне чувствительно к качеству электроэнергии. Малейшие скачки напряжения и серверы «падают», производства останавливаются. Перебои с интернетом — страшнейшая из бед для современных горожан. К 2030 году такие «капризные» клиенты будут потреблять 30% всей электроэнергии. И количество абонентов увеличится на 1,3 млрд человек. Без современных технологий уже не обойтись самим электростанциям. Где взять средства на «энергетический переход»? Возможна ли «электрическая демократия», когда ток производит сам потребитель? Участникам ПМЭФ-2018 предстоит ответить на глобальные вопросы современности.