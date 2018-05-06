Кадры испытаний уникального боевого комплекса «Уран–9» опубликованы в Сети

Видеоролик испытаний боевого многофункционального комплекса «Уран-9» опубликован в Сети. На кадрах показана работа беспилотного комплекса в разных географических и погодных условиях.

Видео опубликовано на youtube-канале телеканала «Звезда». Можно увидеть, что комплекс выполняет множество поставленных задач: ведет огонь по заданным целям, защищает объекты и преодолевает препятствия. Телеканал отмечает, что «Уран-9» отлично зарекомендовал себя во время военной операции ВКС РФ в Сирии.

«Уран-9» способен обезоружить обнаруженное на местности взрывное устройство или подвести его к подрыву, оператор комплекса при этом может управлять им с дистанционно — с расстояния до километра.

Двенадцатитонный радиоуправляемый комплекс «Уран-9» оснащен пулеметом ПКТМ, автоматической 30-миллиметровой пушкой 2A72 и огнеметами «Шмель-М».

Новейшие образцы боевой техники покажут на параде в Москве в честь 73-й годовщины Дня Победы, будут продемонстрированы, в частности, боевая машина поддержки танков (БМПТ), одноместный сверхзвуковой опытный самолет Су-57 и боевой многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9».