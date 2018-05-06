«Крылья Советов» досрочно вышли в премьер-лигу
Самарские «Крылья Советов» одержали победу над краснодарской «Кубанью» в матче 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Тем самым клуб обеспечил себе участие в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) в следующем сезоне.
Встреча, прошедшая в воскресенье на стадионе в Самаре, завершилась со счетом 1:0. Гол в ворота «Кубани» забил Сергей Корниленко на 41-й минуте.
Сейчас в копилке самарцев 82 балла. За тур до конца чемпионата ФНЛ они занимают второе место в турнирной таблице и уже не опустятся ниже, указывает «РИА Новости».
«Крылья Советов» @fckssamara и Андрей Тихонов возвращаются в Премьер-лигу! Поздравляем👏 pic.twitter.com/AQGokSiRSj— Известия Спорт (@izvestia_sport) 6 мая 2018 г.
6 мая право сыграть в РФПЛ также завоевал «Оренбург».