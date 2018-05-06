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«Крылья Советов» досрочно вышли в премьер-лигу

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Фото: kc-camapa.ru
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Самарские «Крылья Советов» одержали победу над краснодарской «Кубанью» в матче 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Тем самым клуб обеспечил себе участие в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) в следующем сезоне.

Встреча, прошедшая в воскресенье на стадионе в Самаре, завершилась со счетом 1:0. Гол в ворота «Кубани» забил Сергей Корниленко на 41-й минуте.

Сейчас в копилке самарцев 82 балла. За тур до конца чемпионата ФНЛ они занимают второе место в турнирной таблице и уже не опустятся ниже, указывает «РИА Новости».

6 мая право сыграть в РФПЛ также завоевал «Оренбург».

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