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Эрдоган намерен проводить операции против террористов за пределами Турции

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Фото: REUTERS/Osman Orsal
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил в воскресенье, 6 мая, что армия страны продолжит проведение новых операций против террористов за пределами Турции. Об этом политик заявил в ходе выступления в Стамбуле, передает «Интерфакс».

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«Турция начнет дополнительные наступательные операции, подобные «Щиту Евфрата» и «Оливковой ветви», чтобы очистить примыкающие к границе районы от террористических группировок, сформировавшихся в новую эру», — приводит агентство его слова.

Конкретные сроки военных операций Эрдоган не назвал.

В конце марта президент Турции заявил о готовности к проведению новых антитеррористических операций в приграничных районах Сирии.

С 20 января Турция проводит на севере Сирийской Арабской Республики операцию «Оливковая ветвь» против курдских отрядов самообороны, 24 августа 2016 года турецкая армия начала операцию «Щит Евфрата» против террористов ИГ, она проходила на севере Сирии и завершилась около года назад.

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