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Самолет 1930-х годов экстренно сел на пляже в Великобритании

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Фото: скриншот видео/youtube
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Французский легкомоторный самолет 1930-х годов совершил экстренную посадку на пляже британского города Сидмут (графство Девон) из-за отказавшего двигателя.

В результате происшествия никто не пострадал, сообщает портал DevonLive.

Инцидент произошел вечером 5 мая. Двое местных жителей вылетели из города Бодмин, где проходила выставка винтажных самолетов и автомобилей, домой в Бранскомб. Как сообщил 47-летний пилот Зак Роки, после отказа двигателя у него практически не было выбора, кроме как сесть на пляже.

Как отмечает портал, 6 мая воздушное судно должны разобрать на части и вывезти с пляжа.

В апреле легкомоторный самолет совершил экстренную посадку на автомагистрали в американском штате Вашингтон. По неизвестной причине у воздушного судна произошел сбой питания, который вынудил пилота приземлиться.

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