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Разыскиваемого 30 лет по подозрению в геноциде серба задержали в Румынии

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Фото: Global Look Press/Silas Stein
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Гражданина Сербии, которого 30 лет разыскивал Интерпол по подозрению в совершении геноцида в 1991 году, задержали в Румынии. Об этом в воскресенье, 6 мая, сообщает территориальный инспекторат пограничной полиции румынского города Яссы.

Сообщается, что 50-летнего сербского гражданина задержали днем 5 мая в пограничном пункте пропуска порт Галац. При проверке документов румынские пограничники выяснили, что мужчина находится в розыске Интерпола для ареста и экстрадиции.

Сообщается, что арестованный серб в 1991–1995 годах в составе организованной военизированной группы участвовал в террористических действиях против этнических хорватов и венгров, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в Барселоне задержан один из самых разыскиваемых британских преступников Джейми Акур. В Великобритании его подозревают в организации масштабных поставок наркотиков и в убийстве человека.

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