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МИД разъяснил ситуацию с приглашением представителей Литвы на инаугурацию Путина

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Ситуацию с приглашением представителей Литвы на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина разъяснила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. На своей странице в соцсети Facebook дипломат написала, что «всех запутала» «Газета.ру».

«Для ясности, потому что «Газета.Ru» с подачи прибалтийских СМИ всех запутала, и сделала это несколько раз, сначала написав, что приглашение литовская сторона на инаугурацию не получила, а потом что оно было направлено президенту этой страны», — начала свой пост представитель МИДа.

После этой публикации МИД уточнил, что «приглашение было направлено по линии департамента государственного протокола МИДа в посольство Литвы (приглашения отправлялись именно послам)», продолжила Захарова. По ее словам, были подняты все документы, в итоге установлено, что «приглашение посольством Литвы на имя посла было получено в установленный срок».

Накануне утром сообщалось, что президент Литвы Даля Грибаускайте не получила приглашение на инаугурацию президента России Владимира Путина. Спустя несколько часов Мария Захарова сообщила, что приглашение для Дали Грибаускайте на инаугурацию президента России направлено.

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