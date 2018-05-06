Сенатор Керимов попал в больницу из-за проблем с сердцем

Сенатор Сулейман Керимов, приехав в Москву с разрешения французского суда, попал в больницу из-за проблем с сердцем, рассказал помощник законодателя Алексей Красовский

«В субботу вечером почувствовал недомогание в области сердца, вызвали врача. На «скорой» доставили в госпиталь Вишневского, диагноз — сложное нарушение ритма сердца», — приводит его слова «Интерфакс».

Как уточнил кардиохирург больницы, профессор Александр Лищук, Керимова привезли около 21:00 по мск «с нарушениями ритма сердца, фибрилляцией предсердий, неустойчивой гемодинамикой». По его словам, в реанимации сенатору восстановили синусовый ритм, сейчас его выписывают под наблюдение врача.

Политика предупредили, что проблемы с сердцем могут опять случиться, в частности, из-за стресса.

В ноябре 2017 года Керимова задержали в аэропорту Ниццы. Его обвиняют в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. Позднее политик был освобожден из-под стражи под залог. Ожидается, что суд над ним состоится в конце 2018 года или позже.

Сенатору запрещено самовольно покидать пределы Лазурного Берега, однако он периодически приезжает в РФ с разрешения суда.