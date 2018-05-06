Топ «Яндекса» за неделю: чем интересовались пользователи

Чаще всего россияне искали в интернете день громкой кинопремьеры. Всем хотелось узнать, когда же на экраны выйдут новые «Мстители». «Война бесконечности» еще до выхода собрала рекордную кассу. Наши зрители предварительно купили билетов на 110 млн рублей.

После премьеры «Мстителей» 3 мая внимание переключилось на спорт. С пятницы у «Яндекса» стали чаще спрашивать про ЧМ по хоккею. Собственно, в пятницу второй в этом году хоккейный праздник и стартовал. Положение олимпийских чемпионов обязывает сборную России побеждать. Но выиграть чемпионат мира будет неизмеримо сложнее. Наш состав по сравнению с Олимпиадой ослаб, а соперники усилились.

Сколько уж лет празднику 1 Мая, а его всё ищут в поисковиках. Может, юные россияне хотели получше узнать историю Дня международной солидарности трудящихся? Или узнавали расписание мероприятий на Первомай? Так или иначе, запрос «1 мая» — на 3-м месте в топе «Яндекса» за неделю.

Персонами недели по версии «Яндекса» стали Стас Пьеха и Ольга Ломакина. Для справки: упомянутая девушка участвует в популярном реалити-шоу. Суть программы: несколько дам борются за сердце звезды российского шоу-бизнеса. Так вот, у Ольги Ломакиной опыт романа со знаменитостью уже был. Девушка призналась, что 1,5 года встречалась со звездой по имени Стас. Зрители телешоу тут же подумали про Стаса Пьеху. Так запрос «Пьеха и Ломакина» вознесся на вершину топа «Яндекса».