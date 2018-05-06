«Росатом» демонтирует военную лабораторию под Петербургом

Предприятие «Радон», входящее в госпорпорацию «Росатом», демонтирует в текущем году здания радиобиологической лаборатории 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России под Санкт-Петербургом и проведет реабилитацию территории, на которой расположено это здание. Об этом сообщает «РИА Новости».

Из зданий в минувшем, 2017 году, вывезли всё оборудование. В лаборатории изучалось действие поражающих факторов ядерного взрыва на вооружение, военную технику, людей, передает телеканал «78». Одновременно разработкой лаборатории являлись рекомендации по защите от радиации личного состава и боевой техники.

В феврале сообщалось, что «Росатом» завершает разработку «противоаварийного» ядерного топлива для АЭС.