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Авиарейс Анталья–Петербург совершил вынужденную посадку в Сочи

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Самолет, следовавший из турецкой Антальи в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом в воскресенье, 6 мая, сообщили в воздушной гавани.

Сообщается, что самолет авиакомпании «Россия» приземлился в сочинском аэропорту в воскресенье в полдень. Посадка прошла в штатном режиме. На перроне лайнер встретила бригада скорой помощи, которая госпитализировала пассажира, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет, совершавший рейс Улан-Удэ – Москва, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за курившего на борту пассажира.

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