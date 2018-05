Кейт Миддлтон показала фотографии новорожденного сына

Герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт показали фотографии своего новорожденного сына Луи Артура Чарльза. Трогательные кадры, снятые его матерью, опубликовало британское издание Daily Mail.

Как отмечает газета, это первые фото маленького принца с тех пор, как его отвезли домой из больницы Святой Марии, где он родился две недели назад.

На первом снимке мирно спящий малыш получает нежный поцелуй от своей старшей сестры Шарлотты.

На втором розовощекий принц Луи выглядит гораздо более настороженным, разглядывая свое новое окружение в Кенсингтонском дворце.

Adorable new photographs taken by Kate show Prince Louis with older sister Charlotte https://t.co/3v3EW38l9l pic.twitter.com/oIkWh9NTqQ