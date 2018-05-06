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Кейт Миддлтон показала фотографии новорожденного сына

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Фото: REUTERS/John Stillwell
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Герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт показали фотографии своего новорожденного сына Луи Артура Чарльза. Трогательные кадры, снятые его матерью, опубликовало британское издание Daily Mail.

Как отмечает газета, это первые фото маленького принца с тех пор, как его отвезли домой из больницы Святой Марии, где он родился две недели назад.

На первом снимке мирно спящий малыш получает нежный поцелуй от своей старшей сестры Шарлотты.

На втором розовощекий принц Луи выглядит гораздо более настороженным, разглядывая свое новое окружение в Кенсингтонском дворце.

Как рассказали во дворце, Уильям и Кейт были очень рады поделиться фотографиями и поблагодарили публику за все добрые слова, которые они получили после рождения принца Луи.

Кейт Миддлтон родила мальчика 23 апреля в 11:01 по местному времени (13:01 мск) в больнице Святой Марии в Лондоне. Принц Уильям присутствовал на родах. Это третий ребенок пары и пятый по счету наследник британского престола.

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