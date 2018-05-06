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Названы 10 самых вредных для сердечно-сосудистой системы блюд

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Фото: Global Look Press/Yu Fangping/Sipa Asia
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Журнал Time составил список из 10 продуктов, которые наносят самый большой вред сердечно-сосудистой системе. Специалисты советуют не есть часто гамбургеры. По словам профессора Университета Хофстры Регины Друз, насыщенные жиры в сочетании с углеводами способны оказать пагубное влияние на сердце. Кроме того, большинство ресторанов быстрого питания используют ингредиенты не самого высокого качества, а также нездоровые методы приготовления пищи.

Специалисты также не рекомендуют колбасы и обработанное мясо из-за высокого в нем содержания насыщенных жиров. Отмечается, что даже в диетических продуктах этой категории весьма высоко количество соли. Кардиологи также советуют не злоупотреблять блюдами глубокой прожарки, таких как картофель фри, жаренные цыпленок и другие закуски. Используемые для их приготовления способы жарки создают транс-жиры, которые приводят к повышению уровня плохого холестерина.

В список также занесены конфеты. Содержащийся в них сахар способствует появлению лишнего веса, повышению холестерина и диабета. Большую опасность также представляют безалкогольные напитки и подслащенные соки.

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Вместо сухих завтраков рекомендуется есть фрукты с тостами из цельной пшеницы. Сообщается, что употребление углеводов и сахара утром повышает риск воспаления, а также приводит к тому, что в течение дня человеку хочется потребить еще больше сахара.

В стоп-лист также включены печенье и выпечка. Виной тому всё те же сахар и насыщенные жиры, оказывающие вместе серьезное «давление» на сердце, передает РЕН ТВ. Также специалисты не рекомендуют употреблять в пищу маргарин, пиццу и диетическую газировку.

Ранее сообщалось, что в 2017 году сердечно-сосудистые заболевания унесли жизни 858 тыс. человек, что на 5% меньше, чем годом ранее. Уровень смертности достиг минимума с начала десятилетия. В Минздраве полагают, что свою роль в этом сыграла массовая диспансеризация и создание по всей стране сосудистых центров.

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