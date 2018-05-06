Макрон хочет вести «исторический и стратегический» диалог с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заинтересован в развитии «исторического и стратегического диалога» с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я хочу вести исторический и стратегический диалог с Владимиром Путиным», — заявил политик в интервью Le Journal du Dimanche.

По словам Макрона, проводимый двумя лидерами «откровенный диалог по Сирии помог передать послания» Дамаску.

«Я не хочу воевать с сирийским режимом и никогда бы не вторгся в Ирак и даже в Ливию, не имея в последнем случае политического плана выхода из кризиса», — подчеркнул президент Франции.

Ранее в апреле Макрон заявил, что Путин — сильный политик, который добивается величия России.