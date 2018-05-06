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Маск опроверг сообщения СМИ о новой подружке

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Фото: Global Look Press/Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres
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Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опроверг появившуюся ранее информацию о том, что он встречается с 29-летней бизнес-леди Тайлер Хейни.

Отвечая на комментарий пользователя Twitter, попросившего разъяснить ситуацию, потому что «люди уже пять часов сбиты с толку», предприниматель сообщил, что они с Хейни просто друзья.

«(Вздыхая), мне нравится Тай, но она [только] друг. Мы не встречаемся», — написал Маск в Twitter.

5 мая о якобы близких отношениях Маска и Хейни сообщила газета New York Post.

В январе этого года Маск повторно расстался со своей девушкой актрисой Эмбер Херт, с которой был вместе с 2016 года. По информации СМИ, инициатором разрыва стал основатель SpaceX.

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