Маск опроверг сообщения СМИ о новой подружке

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опроверг появившуюся ранее информацию о том, что он встречается с 29-летней бизнес-леди Тайлер Хейни.

Отвечая на комментарий пользователя Twitter, попросившего разъяснить ситуацию, потому что «люди уже пять часов сбиты с толку», предприниматель сообщил, что они с Хейни просто друзья.

«(Вздыхая), мне нравится Тай, но она [только] друг. Мы не встречаемся», — написал Маск в Twitter.

(Sigh) I do like Ty, but she’s a friend. We are not dating. — Elon Musk (@elonmusk) May 6, 2018

5 мая о якобы близких отношениях Маска и Хейни сообщила газета New York Post.

В январе этого года Маск повторно расстался со своей девушкой актрисой Эмбер Херт, с которой был вместе с 2016 года. По информации СМИ, инициатором разрыва стал основатель SpaceX.