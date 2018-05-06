Захарова рассказала об эффективной роли Ирана в борьбе с терроризмом в Сирии

Борьба Ирана с террористами в Сирии имеет большое значение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью иранскому агентству ИРНА.

«Иран в поисках политического урегулирования и эффективной контртеррористической деятельности в Сирии может и играет действительно эффективную и важную роль в борьбе с терроризмом», — приводит слова дипломата ТАСС.

Захарова подчеркнула, что роль Ирана в борьбе с терроризмом имеет значение не только для Сирии, но и для всего региона.

Представитель МИД РФ добавила, что отношение к Тегерану, которое сложилось в первую очередь со стороны США, «не принесет ни мира, ни спокойствия в регион, не принесет большей безопасности в Европе».

В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия, Турция и Иран должны оказать помощь Сирии в зачистке от террористов. Он подчеркнул, что указанные страны искренне заинтересованы в сохранении САР как единого государства.