Пучдемона могут вновь выдвинуть на пост главы правительства Каталонии

Партия «Вместе за Каталонию», выступающая за независимость региона от Испании, планирует выдвинуть своего лидера Карлеса Пучдемона на должность главы местного правительства. Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на представителя партии Эдуарда Пужоля.

По данным издания, официальное выдвижение кандидатуры каталонского лидера должно состояться до 14 мая. Парламент Каталонии 4 мая одобрил инициативу, позволяющую выбрать главу правительства без его личного присутствия.

Отмечается, что глава правительства региона избирается местным парламентом. На данный момент трем политическим силам, поддерживающим разрыв с Испанией, принадлежат 70 из 135 кресел. Тем не менее из-за разногласий парламентарии до сих пор не могут избрать будущего главу автономии, передает ТАСС.

В Барселоне 15 апреля прошла демонстрация в поддержку заключенных под стражу политиков. В митинге приняли участие около 315 тыс. человек. Участники протестов требовали от властей соблюдения прав арестованных чиновников, а также выразили поддержку бежавшим за рубеж бывшим членам парламента Каталонии и экс-депутатам.

Демонстранты требуют от властей соблюдения прав находящихся под стражей политиков, а также выражают поддержку бежавшим за рубеж бывшим членам парламента Каталонии и экс-депутатам, передает ТАСС.

Пучдемон бежал в Брюссель из Испании в конце октября 2017 года после проведения референдума о выходе Каталонии из состава Испании. 25 марта он был задержан в Германии на пути из Финляндии в Бельгию. Сейчас беглый политик находится в ФРГ, по решению германского суда его выпустили на свободу под залог в €75 тыс. Однако он не может покидать территорию страны без разрешения прокуратуры и раз в неделю обязан отмечаться в полиции.